На Донбасс надвигается экологическая катастрофа, - Резников

Радиация поступает в горизонт питьевой воды.

На Донбасс надвигается экологическая катастрофа, - Резников
Фото: Макс Левин

Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения. Украина уже обратилась в Международное агентство по атомной энергии о проведении мониторинговой миссии. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в ходе Специального Киевского форума по безопасности 2020 в пятницу, 23 октября.

«Донбасс находится на грани экологической катастрофы. Не только из-за загрязнения воздуха, почвы, разрывов боеприпасов и заминирования - там имеет место и ядерное загрязнение. Мало кто знает, но в 1979 году на территории шахты «Юнком», находящейся сейчас на оккупированных территориях, советская власть осуществила ядерный взрыв: 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После того капсулу оставили в шахте, но постоянно откачивали воду, чтобы предотвратить попадание радиации в почву и воду. Два года назад оккупационная власть прекратила откачку воды, и радиация уже поступает в горизонт питьевой воды», - сказал он.

Резников также отметил, что прекращена откачка воды из нескольких десятков других шахт, и это уже через несколько месяцев приведет к экологической катастрофе, которая развернется не только на Донбассе, но и в Ростовской области РоSSии.

«Я обратился к МАГАТЭ о проведении экспертизы, мониторинговой миссии. На сегодня вопрос, пропустят ли мониторинговую группу на оккупированные территории, пока открыт. Я надеюсь, что наблюдатели таки попадут туда и зафиксируют ситуацию с радиоактивным загрязнением», - сказал он.

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