Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от COVID-19 в случае ее появления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину от COVID-19, если она будет создана.

Об этом он заявил в интервью четырем украинским телеканалам.

По словам главы государства, сейчас в Украине ведется работа по созданию вакцины от коронавируса.

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны состояться клинические исследования, и это правда. Мы не имеем права. Она (вакцина - ред.), скажу так, уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна потому, что не такая, как другие. И это правда, это ключевое в этой вакцине. Что важно: мы знаем, у нас есть материалы и информация, исследования проводились, но не на людях", - сказал он в интервью четырем украинским телеканалам, транслируемом в четверг.

Президент также заявил о готовности испытать вакцину на себе в случае ее успешного создания.

"Да. Те результаты, которые показывали, - я доволен. Если скажут - да", - сказал Зеленский.

Напомним, 20 октября Владимир Зеленский провел совещание с учеными, привлеченными к разработке оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Разработчики представили Зеленскому результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины. Эти исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.