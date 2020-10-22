Кабмин назначил и.о. главы Государственной таможенной службы экс-заместителя Нефедова

Вместо Павловского руководителем таможни назначен Евгений Ентис.

Кабмин назначил и.о. главы Государственной таможенной службы экс-заместителя Нефедова
Фото: business.ua

Кабинет министров освободил Андрея Павловского от исполнения обязанностей главы Государственной таможенной службы. Вместо него новым временным руководителем таможни назначен Евгений Ентис.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

22 октября состоялось внеочередное заседание правительства, на котором был принят ряд кадровых решений. В частности правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Андреем Павловским и принял распоряжение об освобождении его от должности.

Вместе с этим временное исполнение обязанностей главы ГТС возложено на заместителя главы Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ентиса.

Евгений Ентис работал в Государственной таможенной службе на должности заместителя председателя, он отвечал за направление цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Кроме того, Ентис ранее был руководителем ІТ-отдела проекта государственных закупок ProZorro.

В своей декларации за 2019 года Ентис указал зарплату, полученную по месту работы в ООО "Прозорро" на сумму 1 млн 324 тыс. гривень. То есть чуть больше 100 тыс. гривень в месяц.

Впоследствии Ентис покинул работу в ProZorro и занимался предпринимательской деятельностью, пока в 2019 году его не назначили заместителем руководителя Гостаможенной службы, тогда еще Максима Нефедова.

Напомним, в апреле Кабмин освободил Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы и назначил временным исполняющим обязанности Игоря Муратова.

19 августа Кабмин сменил временного главу Таможенной службы и назначил вр.и.о. главы ГТС Павловского.

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