Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 30-й годовщины независимости Украины.

Указ №459/2020 обнародован на сайте главы государства.

Среди ряда торжественных мероприятий предусмотрено проведение военного парада в Киеве .

"Учитывая историческое значение провозглашения 24 августа 1991 года независимости Украины, с целью достойного празднования в 2021 году 30-й годовщины этого события постановляю:

1. Кабинету Министров Украины ...

б) организацию и проведение 24 августа 2021 года, в День Независимости Украины:

парада войск по случаю 30-й годовщины независимости Украины на улице Крещатик и на Майдане в Киеве ", - говорится в документе.

Среди прочего правительство должно принять дополнительные меры по решению проблемных вопросов социальной защиты участников ООС, АТО, мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РоSSии в Донецкой и Луганской областях, семей погибших (умерших) защитников Украины, а также по оказанию поддержки борцам за независимость Украины в ХХ веке и гражданам, которые сегодня отстаивают суверенитет и территориальную целостность страны.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что военная техника должна быть на Донбассе, а не на параде в Киеве , а

большой парад в Украине устроят после возвращения территорий.