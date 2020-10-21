Зеленский подписал указ о праздновании 30-й годовщины независимости Украины
Президент поручил провести в столице военный парад.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 30-й годовщины независимости Украины.
Указ №459/2020 обнародован на сайте главы государства.
Среди ряда торжественных мероприятий предусмотрено проведение военного парада в Киеве.
"Учитывая историческое значение провозглашения 24 августа 1991 года независимости Украины, с целью достойного празднования в 2021 году 30-й годовщины этого события постановляю:
1. Кабинету Министров Украины ...
б) организацию и проведение 24 августа 2021 года, в День Независимости Украины:
парада войск по случаю 30-й годовщины независимости Украины на улице Крещатик и на Майдане в Киеве", - говорится в документе.
Среди прочего правительство должно принять дополнительные меры по решению проблемных вопросов социальной защиты участников ООС, АТО, мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РоSSии в Донецкой и Луганской областях, семей погибших (умерших) защитников Украины, а также по оказанию поддержки борцам за независимость Украины в ХХ веке и гражданам, которые сегодня отстаивают суверенитет и территориальную целостность страны.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что военная техника должна быть на Донбассе, а не на параде в Киеве, а
большой парад в Украине устроят после возвращения территорий.