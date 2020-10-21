Зеленский подписал указ о праздновании 30-й годовщины независимости Украины

Президент поручил провести в столице военный парад.

Зеленский подписал указ о праздновании 30-й годовщины независимости Украины
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 30-й годовщины независимости Украины.

Указ №459/2020 обнародован на сайте главы государства.

Среди ряда торжественных мероприятий предусмотрено проведение военного парада в Киеве.

"Учитывая историческое значение провозглашения 24 августа 1991 года независимости Украины, с целью достойного празднования в 2021 году 30-й годовщины этого события постановляю:

1. Кабинету Министров Украины ...

б) организацию и проведение 24 августа 2021 года, в День Независимости Украины:

парада войск по случаю 30-й годовщины независимости Украины на улице Крещатик и на Майдане в Киеве", - говорится в документе.

Среди прочего правительство должно принять дополнительные меры по решению проблемных вопросов социальной защиты участников ООС, АТО, мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РоSSии в Донецкой и Луганской областях, семей погибших (умерших) защитников Украины, а также по оказанию поддержки борцам за независимость Украины в ХХ веке и гражданам, которые сегодня отстаивают суверенитет и территориальную целостность страны.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что военная техника должна быть на Донбассе, а не на параде в Киеве, а

большой парад в Украине устроят после возвращения территорий.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирусНардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус
Президент Кыргызстана подал в отставкуПрезидент Кыргызстана подал в отставку
В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателейВ Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковидМинистр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид
Убийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступленияУбийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступления
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский подписал закон о разведкеЗеленский подписал закон о разведке
В Кремле заявили, что решат проблему с водоснабжением оккупированного Крыма и без УкраиныВ Кремле заявили, что решат проблему с водоснабжением оккупированного Крыма и без Украины
Зеленский назвал условие введения в стране жесткого карантинаЗеленский назвал условие введения в стране жесткого карантина
Зеленский: Украина начинает строить две военные базы для защиты Черноморского регионаЗеленский: Украина начинает строить две военные базы для защиты Черноморского региона
МИД Украины обратилось к правоохранителям по поводу агитации венгерских чиновников на ЗакарпатьеМИД Украины обратилось к правоохранителям по поводу агитации венгерских чиновников на Закарпатье
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
Зеленский: "Завтра 120 народных депутатов поедут на Донбасс"Зеленский: "Завтра 120 народных депутатов поедут на Донбасс"
Зеленский выступил с ежегодным посланием к парламенту. ДополненоЗеленский выступил с ежегодным посланием к парламенту. Дополнено
Зеленский просит Шмыгаля разобраться с ТЭС Ахметова, которую ранее премьер возглавлялЗеленский просит Шмыгаля разобраться с ТЭС Ахметова, которую ранее премьер возглавлял
Госсекретарь по вопросам нацполитики Венгрии во время визита на Закарпатье агитировал за "Партию венгров Украины"Госсекретарь по вопросам нацполитики Венгрии во время визита на Закарпатье агитировал за "Партию венгров Украины"
Последние новости
Подгружаем последние новости