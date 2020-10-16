В Польше продлили арест бывшему главе "Укравтодора" Славомиру Новаку

Окружной суд Варшавы продлил на 3 месяца арест бывшему главе "Укравтодора" Славомиру Новаку, которого подозревают в коррупции.

Об этом сообщает

RMF24.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока предварительного заключения моего клиента. Защита обжалует это решение. Мой клиент не признает предъявленные ему обвинения", - сказал адвокат Антони Каня-Сенявский, представляющий интересы Новака.

Вместе с тем, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей Яцека П., которого считают сообщником Новака. Впрочем, он пробудет под стражей два, а не на три месяца, как этого просил прокурор.

Напомним, Новака задержали 20 июля в польском Гданське вместе с двумя другими мужчинами - предпринимателем из Гданьска, которого также арестовали, и экс-главой подразделения спецназначения GROM, который вышел на свободу после внесения залога.

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что деятельность возглавляемой Новаком преступной организации была направлена на разворовывание средств международных организаций.

Новака, который возглавлял польское министерство транспорта, Окружная прокуратура в Варшаве обвинила в коррупции. Обвинения охватывают период от октября 2016-го по сентябрь 2019 года, когда бывший министр правительства Польши возглавлял Государственное агентство автомобильных дорог Украины.

21 июля Славомиру Новаку вручено украинское подозрение. 22 июля польский суд арестовал его на три месяца.