Профильный комитет сегодня не рассмотрел проект бюджета-2021 (обновлено)

Бюджетный комитет 16 октября не может собраться для рассмотрения проекта государственного бюджета на 2021 год.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, это означает, что 20 октября Рада не сможет голосовать за бюджет в первом чтении.

"То кворума нет, или текст не подготовлен. Формальная часть не так важна. Реальная причина срыва - нет голосов", - написал Железняк.

Нардеп добавил, что срыв заседания Комитета дает основания не выносить бюджет на голосование 20 октября.

Обновление. Железняк сообщил, что явились только 11 из 18 членов комитета, то есть кворум не собрался. Заседание не состоялось.

Напомним, что 18 сентября министр финансов Сергей Марченко представил парламенту проект государственного бюджета на 2021 год.

Он основывается на макроэкономическом прогнозе, согласно которому предполагается рост реального ВВП на 4,6% после падения на 4,8%. Инфляция прогнозируется на уровне 7,3%. Среднегодовой курс - 29,1 гривны к доллару США .

К проекту Государственного бюджета на 2021 год депутаты предложили 2451 поправку. С 12 по 15 октября Комитет ВРУ по вопросам бюджета должен был определить, какие из поправок будут учтены. 20 октября парламент должен проголосовать бюджет-2021 в первом чтении.

15 октября стало известно, что 20 октября с ежегодным посланием к парламенту будет выступать Владимир Зеленский.