В Офисе президента рассматривают варианты создания СЭЗ на подконтрольных и временно неподконтрольных частях Донбасса

В ОП считают, что реинтеграция Донбасса может потребовать около $ 10 млрд.

В Офисе президента рассматривают варианты создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на подконтрольных территориях Донбасса, а также на тех, которые временно не подконтрольны Украине, но должны будут снова реинтегрироваться.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко.

"Эта идея достаточно давно обсуждается в ОП. Кстати, она обсуждалась и для "континентальной" территории Донбасса, которая контролируется Украиной, и для той части, которая сейчас не подконтрольна нам, но должна будет снова реинтегрироваться в Украину. Исходя из этой задачи, продолжались постоянные наработки возможных решений", - сказал Устенко.

По его словам, подконтрольная часть Донбасса также требует дополнительного развития, которое предусматривало бы дополнительное финансирование из бюджета. В то же время возможности госбюджета ограничены из-за глобального экономического кризиса и пандемии, добавил советник президента. По предварительным оценкам, реинтеграция Донбасса может потребовать около $ 10 млрд.

"Для нас это такой же дефицит, как в текущем году. Удвоить дефицит невозможно. Надо искать какие-то пути. Часть госрасходов придется переориентировать на ту территорию, когда наступит мир. Причем мир - это категория не экономическая. Но если ты должен тратить деньги на ту территорию , где нет государственных финансов, важную роль играет частный сектор. А индустрии там разрушены, разрушена инфраструктура, а также доверие инвесторов разрушено. Надо как-то перетащить инвесторов на ту территорию, давать какие-то стимулы, чтобы инвестирование туда было более интересным", - сказал советник президента .

Устенко отметил, что СЭЗ рассматривалась как один из таких стимулов.

"Все экономические вопросы в Украине сегодня, на пике политического цикла, поднимаются на флаги различных политических сил и используются, как лозунги. Но нужно консолидированное мнение. Если мы решаемся на СЭЗ, то все должны понимать, что да, там нужен льготный режим. Что эти территории надо восстанавливать, и у нас недостаточно средств", - пояснил советник президента.

Напомним, решение о СЭЗ будет одним из пяти вопросов всенародного опроса президента Зеленского. Также 25 октября избирателей спросят следующее:

1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

2. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

3. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?

4. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?