Совет НБУ готовится завтра рассмотреть вопрос об увольнении Рожковой и Сологуба (дополнено)

В пятницу Совет Нацбанка соберется на заседание.

Совет НБУ готовится завтра рассмотреть вопрос об увольнении Рожковой и Сологуба (дополнено)
Фото: Макс Требухов

Члены Совета Национального банка завтра на заседании готовятся рассмотреть вопрос об увольнении первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой и заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

Об этом LB.ua сообщили знакомые с ситуацией источники.

Рожкова и Сологуб - последние заместители нового главы регулятора Кирилла Шевченко, которые выполняли обязанности еще во времена предыдущего главы правления Якова Смолия. Еще три заместителя - Юрий Гелетий, Ярослав Матузка и Алексей Шабан - были назначены уже после вступления в должность Шевченко.

Дмитрий Сологуб занимал должность заместителя главы Нацбанка с марта 2015 года. К его сфере управления относятся вопросы формулирования монетарной политики, проведения макропруденциальной политики для обеспечения финансовой стабильности, проведение экономического анализа, сбора и анализа статистики и отчетности, а также выполнение исследовательской функции центрального банка.

Екатерина Рожкова стала первым заместителем главы НБУ в июне 2018. До этого была заместителем главы Нацбанка.

Как известно, 2 октября Совет НБУ объявил недоверие и выговоры Рожковой и Сологубу за их публичные выступления. Позже Рожкова сообщила, что причиной выражения недоверия стали комментарии изданию KyivPost.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Рожкова и Сологуб нарушили политику "единого голоса". А это могло повредить взаимодействию регулятора с международными партнерами.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя ситуацию, отметил, что "Нацбанк - это не чья-то отдельная вотчина, которая принадлежит отдельным лицам или кому бы то ни было", а "отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции".

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность по поводу выговоров заместителям главы НБУ.

Напомним, что 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

С 23 июля 2020 года Олег Чурий прекратил исполнение полномочий заместителя главы НБУ в связи с завершением срока полномочий и увольнением с должности.

29 июля 2020 года стало известно, что из Нацбанка уходит Олег Заморский, который с 7 октября 2015 года возглавлял юридический департамент регулятора.

31 июля 2020 года Совет НБУ уволил Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ по собственному желанию.

С 3 августа 2020 года директор Департамента коммуникаций НБУ Наталья Бондаренко по собственному желанию завершила работу в должности.

С 7 августа 2020 года Сергей Карпенко завершил работу в должности директора Департамента стратегии и развития НБУ.

11 августа директор департамента персонала Национального банка Ольга Прохоренко по собственному желанию завершила работу в должности.

26 сентября Совет Национального банка Украины на внеочередном заседании принял решение о прекращении полномочий заместителя главы НБУ Романа Борисенко с 28 сентября.

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