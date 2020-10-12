В МВД опровергли информацию о снятии с розыска судьи Чауса

Доступ к информации о розыске судьи-беглеца на сайте Интерпола временно ограничен.

Министерство внутренних дел отреагировало на сообщения СМИ о том, что Интерпол якобы снял с международного розыска Николая Чауса.

В пресс-службе ведомства уверяют, что информация об объявлении его в розыск размещена на официальном веб-сайте Министерства внутренних дел Украины.

В то же время сообщается, что, по информации Департамента международного полицейского сотрудничества, 17 января 2020 года экс-судья обратился в Комиссию по контролю файлов Интерпола (независимого органа Интерпола, созданного для рассмотрения обращений лиц, оспаривающих розыск или другие действия с использованием системы Интерпола) с ходатайством о прекращении розыска.

В соответствии с внутренними процедурами обжалования решений Интерпола, на время рассмотрения обращения Комиссия с 18 сентября 2020 года временно приостановила доступ к информации о розыске Николая Чауса.

Николай Чаус
Фото: www.facebook.com/ukrop.ukraine
Николай Чаус

Ранее Цензор.НЕТ сообщил, что судья-беглец Днепровского райсуда Киева Николай Чаус больше не находится в базе разыскиваемых Интерполом лиц. В базе есть 62 гражданина Украины, среди которых Чаус отсутствует.

Напомним, что судью-беглеца Чауса задержали в Молдове 28 февраля 2017 года по запросу Генпрокуратуры Украины. Его подозревают в получении в августе 2016 года $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья засунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать.

Чауса не задержали сразу из-за его судейского иммунитета - он бежал в Крым, оккупированный Россией. С судьи сняли неприкосновенность уже после побега. Сейчас Украина добивается экстрадиции Чауса.

Комиссия при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о политическом убежище.

В сентябре прошлого года МИД Молдовы пообещало сотрудничать с Украиной по делу судьи Чауса, отметив, что окончательное решение будет принято после завершения судебной реформы в стране.

В январе Офис генпрокурора отказался сообщить, как продвигается экстрадиция бывшего судьи Чауса из Молдовы.

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