Жителя Мариуполя, передавшего РФ информацию о туннелях на Азовстали, подозревают в госизмене

Подозрение вручили заочно.

Жителя Мариуполя, передавшего РФ информацию о туннелях на Азовстали, подозревают в госизмене
Фото: ОГП

Жителю Мариуполя, передавшего врагу информацию о расположении подземных тоннелей на Азовстали, сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЧАО «МК Азовсталь» также сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

По данным следствия, подозреваемый передал врагу информацию о расположении подземных тоннелей, хранилищ и коммуникаций на территории металлургического комбината.

"С начала военной агрессии РФ туннели используются защитниками, которые держат оборону города и ведут боевые действия с роSSийскими войсками и представителями псевдореспублик, а также находящимися там гражданскими", - отметили в прокуратуре.

Полученную от подозреваемого информацию захватчики зафиксировали на видео и распространили в сети Интернет с целью пропагандистской деятельности и демотивации защитников Мариуполя.

Поскольку мужчина продолжает находиться на временно оккупированной войсками РФ территории, о подозрении ему поставлено в известность заочно.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в Херсонской области о подозрении в государственной измене сообщили начальнику исправительной колонии в Херсонской области, который сотрудничал с оккупантами.

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