Жителя Мариуполя, передавшего РФ информацию о туннелях на Азовстали, подозревают в госизмене
Подозрение вручили заочно.
Жителю Мариуполя, передавшего врагу информацию о расположении подземных тоннелей на Азовстали, сообщено о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЧАО «МК Азовсталь» также сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.
По данным следствия, подозреваемый передал врагу информацию о расположении подземных тоннелей, хранилищ и коммуникаций на территории металлургического комбината.
"С начала военной агрессии РФ туннели используются защитниками, которые держат оборону города и ведут боевые действия с роSSийскими войсками и представителями псевдореспублик, а также находящимися там гражданскими", - отметили в прокуратуре.
Полученную от подозреваемого информацию захватчики зафиксировали на видео и распространили в сети Интернет с целью пропагандистской деятельности и демотивации защитников Мариуполя.
Поскольку мужчина продолжает находиться на временно оккупированной войсками РФ территории, о подозрении ему поставлено в известность заочно.
Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в Херсонской области о подозрении в государственной измене сообщили начальнику исправительной колонии в Херсонской области, который сотрудничал с оккупантами.