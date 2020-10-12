Бюджет-2021: в проект депутаты предложили почти 2,5 тыс. поправок

В проект Государственного бюджета на 2021 год депутаты предложили 2 451 поправку.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат (фракция "Голос") Ярослав Железняк.

Он отметил, что обычно депутаты ежегодно вносят от 2-3 тысяч поправок в бюджет. Так что говорить о целенаправленном спаме не стоит.

По его словам, если учесть все поправки, "то не хватит и трех бюджетов".

Поэтому с 12 по 15 октября Комитет ВРУ по вопросам бюджета должен определить, какие из поправок будут учтены.

20 октября парламент должен проголосовать бюджет-2021 в первом чтении.

Согласно закону Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о Госбюджете до 15 октября. Однако из-за вспышки коронавируса в октябре Рада будет заседать только один день.

Напомним, 18 сентября министр финансов Сергей Марченко представил парламенту проект государственного бюджета на 2021 год.

Он основывается на макроэкономическом прогнозе, согласно которому предполагается рост реального ВВП на 4,6% после падения на 4,8%. Инфляция прогнозируется на уровне 7,3%. Среднегодовой курс - 29,1 гривни к доллару США .