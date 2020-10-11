Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию коронавируса в Украине

ВУЗы переходят на дистанционное обучение, осенние каникулы в школах - со следующей недели.

Президент Владимир Зеленский во время совещания по ситуации с коронавирусом в Украине утвердил 10 шагов по сдерживанию эпидемии. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Фейсбук.

1. Высшие учебные заведения переводят на дистанционное обучение.

2. Осенние каникулы в школах предлагают начать со следующей недели, не позднее, чем 15 октября.

3. В красных и оранжевых зонах заведения общественного питания - рестораны, клубы - могут работать только до 22:00.

4. Министерству здравоохранения поручено увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавирусной болезни.

5. В Киеве , Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. В Киеве вероятным местом рассматривают Дворец спорта.

6. Чтобы увеличить количество койкомест для принятия пациентов с ковид готовят ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук.

7. К работе в инфекционных больницах привлекают интернов и студентов старших курсов медицинских вузов.

8. Минздрав должен увеличить количество ПЦР-тестов с 30-35 тыс. до 50 тыс. в сутки.

9. До конца октября местные власти должны оборудовать 80% койкомест с больными коронавирусом подачей кислорода.

10. Верховная Рада рассмотрит изменения в законе, которыми введет штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без одетых респираторов или защитных масок.

Напомним. на этой неделе в Украине три дня подряд регистрировали более 5,5 тыс. новых инфицированных ежесуточно. 9 октября госпитализировали рекордное количество пациентов - 990, также зафиксировали рекордное количество летальных случаев - за сутки умерло 108 человек. Количество активных больных в стране составляет более 142 тысячи.

По состоянию на утро 10 октября в украинских больницах, предназначенных для лечения больных коронавирусом, находилось 19 тысяч пациентов. О переполнении медучреждений в Киеве на этой неделе сообщил Виталий Кличко.

8 октября МОЗ сообщило о возможности открытия временных госпиталей для больных ковид-19. Поскольку, по словам министра, ситуация может быстро выйти из-под контроля. В четырех областях Украины больницы первой волны заполнены на более чем 70%.

Накануне и. о. министра образования Сергей Шкарлет призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране.