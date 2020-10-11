Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию коронавируса в Украине

ВУЗы переходят на дистанционное обучение, осенние каникулы в школах - со следующей недели.

Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию коронавируса в Украине
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Президент Владимир Зеленский во время совещания по ситуации с коронавирусом в Украине утвердил 10 шагов по сдерживанию эпидемии. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Фейсбук.

1. Высшие учебные заведения переводят на дистанционное обучение.

2. Осенние каникулы в школах предлагают начать со следующей недели, не позднее, чем 15 октября.

3. В красных и оранжевых зонах заведения общественного питания - рестораны, клубы - могут работать только до 22:00.

4. Министерству здравоохранения поручено увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавирусной болезни.

5. В Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. В Киеве вероятным местом рассматривают Дворец спорта.

6. Чтобы увеличить количество койкомест для принятия пациентов с ковид готовят ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук.

7. К работе в инфекционных больницах привлекают интернов и студентов старших курсов медицинских вузов.

8. Минздрав должен увеличить количество ПЦР-тестов с 30-35 тыс. до 50 тыс. в сутки.

9. До конца октября местные власти должны оборудовать 80% койкомест с больными коронавирусом подачей кислорода.

10. Верховная Рада рассмотрит изменения в законе, которыми введет штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без одетых респираторов или защитных масок.

Напомним. на этой неделе в Украине три дня подряд регистрировали более 5,5 тыс. новых инфицированных ежесуточно. 9 октября госпитализировали рекордное количество пациентов - 990, также зафиксировали рекордное количество летальных случаев - за сутки умерло 108 человек. Количество активных больных в стране составляет более 142 тысячи.

По состоянию на утро 10 октября в украинских больницах, предназначенных для лечения больных коронавирусом, находилось 19 тысяч пациентов. О переполнении медучреждений в Киеве на этой неделе сообщил Виталий Кличко.

8 октября МОЗ сообщило о возможности открытия временных госпиталей для больных ковид-19. Поскольку, по словам министра, ситуация может быстро выйти из-под контроля. В четырех областях Украины больницы первой волны заполнены на более чем 70%.

Накануне и. о. министра образования Сергей Шкарлет призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмониейМэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмонией
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
Больной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонникамиБольной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонниками
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
Зеленский уволил Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома"Зеленский уволил Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома"
Блок рекламы


Похожие новости
Посольство Азербайджана в Украине обратилось к главе Верховной Рады Дмитрию РазумковуПосольство Азербайджана в Украине обратилось к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову
Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию с вакциной от COVID-19 и товарооборот между странамиЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию с вакциной от COVID-19 и товарооборот между странами
Великобритания передаст Украине военную технику и оружиеВеликобритания передаст Украине военную технику и оружие
Зеленский начал официальный визит в ВеликобританиюЗеленский начал официальный визит в Великобританию
Украина и ЕС подпишут Соглашение об общем авиационном пространстве в 2021 году - ЗеленскийУкраина и ЕС подпишут Соглашение об общем авиационном пространстве в 2021 году - Зеленский
Марина Порошенко: в Украине запустили производство защитных медицинских костюмовМарина Порошенко: в Украине запустили производство защитных медицинских костюмов
Зеленский наградил вице-президента Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого II степениЗеленский наградил вице-президента Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого II степени
Зеленский заявил о готовности ЕС присоединиться к формату "Крымская платформа"Зеленский заявил о готовности ЕС присоединиться к формату "Крымская платформа"
Зеленский: Украина может присоединиться к санкциям против РФ за отравление НавальногоЗеленский: Украина может присоединиться к санкциям против РФ за отравление Навального
Зеленский: безвизовому режиму с ЕС ничего не угрожаетЗеленский: безвизовому режиму с ЕС ничего не угрожает
Последние новости
Подгружаем последние новости