Это решение принято из-за неправомерного и несогласованного с Украиной назначения почетного консула в оккупированном Крыму.

Кабинет Министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести секторальные санкции против Никарагуа в связи с открытием почетного консульства на территории оккупированного Крыма.

Такое решение было принято на заседании правительства в пятницу передает

"Интерфакс-Украина".

Отмечается, что это решение принято, в том числе, из-за противоправных действий властей Никарагуа, а именно - неправомерного и несогласованного с Украиной назначения почетного консула в оккупированном Крыму.

28 августа в оккупированном Крыму открылось почетное консульство Никарагуа. Должность консула в нем занял участник роSSийской оккупации Крыма Олег Белавенцев. В Украине Олега Белавенцева заочно приговорили за госизмену к 13 годам лишения свободы. По информации следствия, в 2014 году он, действуя в сговоре с представителями роSSийской власти, способствовал захвату территории Крымского полуострова.

Министерство иностранных дел Украины из-за незаконного открытия почетного консульства в оккупированном Крыму направило правительству Никарагуа ноту протеста.