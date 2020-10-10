Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против Никарагуа из-за консульства в Крыму

Это решение принято из-за неправомерного и несогласованного с Украиной назначения почетного консула в оккупированном Крыму.

Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против Никарагуа из-за консульства в Крыму
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести секторальные санкции против Никарагуа в связи с открытием почетного консульства на территории оккупированного Крыма.

Такое решение было принято на заседании правительства в пятницу передает

"Интерфакс-Украина".

Отмечается, что это решение принято, в том числе, из-за противоправных действий властей Никарагуа, а именно - неправомерного и несогласованного с Украиной назначения почетного консула в оккупированном Крыму.

28 августа в оккупированном Крыму открылось почетное консульство Никарагуа. Должность консула в нем занял участник роSSийской оккупации Крыма Олег Белавенцев. В Украине Олега Белавенцева заочно приговорили за госизмену к 13 годам лишения свободы. По информации следствия, в 2014 году он, действуя в сговоре с представителями роSSийской власти, способствовал захвату территории Крымского полуострова.

Министерство иностранных дел Украины из-за незаконного открытия почетного консульства в оккупированном Крыму направило правительству Никарагуа ноту протеста.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также пообещал, что МИД предпримет "еще более жесткие меры" в отношении Никарагуа, если это не подействует.

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