Тимошенко: 75 млрд, которые недоплатил в бюджет "Нафтогаз", очень не хватает в борьбе с коронавирусом

Политик обозначила первоочередные шаги.

Тимошенко: 75 млрд, которые недоплатил в бюджет "Нафтогаз", очень не хватает в борьбе с коронавирусом
Фото: ba.org.ua

Усилий отдельных министерств или ведомств для защиты украинцев от эпидемии уже недостаточно. Нужны скоординированные действия правительства, парламента, силовых структур, волонтеров и бизнеса, инициативу и ответственность за которые должен принять на себя президент. К этому призвала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

При этом лидер «Батькивщины» отметила пять первоочередных, по ее мнению, шагов, которые должны быть воплощены в жизнь. План, в частности, предусматривает:

- открытие единой многоканальной горячей линии, номер которой будет знать каждый украинец, и куда за помощью могут обращаться все, кто почувствует первые симптомы коронавируса;

- обеспечение бесплатными тестами, которые должны делаться в течение суток после обращения на горячую линию, и обрабатываться за 24 часа;

- внедрение мобильных бригад, обеспеченных автотранспортом, средствами индивидуальной защиты и наборами для тестирования - больные не должны выходить из дома для консультации с врачом и сдачи анализа;

- предоставление бесплатных лекарств всем, кто получил подтверждение болезни, по протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения;

- разворачивание дополнительных коек и перепрофилирование больниц под помощь больным ковидом.

Для осуществления этих мер, отметила Юлия Тимошенко, хватит даже тех средств, которые уже выделены парламентом на борьбу с эпидемией. А в случае необходимости, Верховная Рада может уже 20 октября мобилизовать дополнительные средства.

Лидер «Батькивщины», в частности, обратила внимание на проверку деятельности НАК «Нафтогаз», который не доплатил в бюджет минимум 75 миллиардов гривен.

«Этих средств очень не хватает на борьбу с последствиями пандемии, и их можно было бы направить в бюджет, если бы надлежащую политическую волю продемонстрировал президент», - возмутилась глава партии.

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