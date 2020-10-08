Президент Европарламента снова ушел на карантин из-за контакта с зараженным COVID-19
При этом Сассоли отметил, что чувствует себя хорошо и симптомов ковида у него нет.
Давід-Марія Сассолі
Фото: politico.eu
Президент Европейского парламента Давид Сассоли ушел на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом.
Об этом Сассоли сообщил в Twitter.
При этом он отметил, что чувствует себя хорошо и симптомов ковида у него нет.
"Недавно я контактировал с одним из моих сотрудников, у которого сегодня оказался положительный результат на COVID-19", - написал Сассоли.
Он добавил, что согласно правилам самоизолируется "на необходимый период для проведения всех проверок".
I was recently in contact with a member of my staff who today tested positive for COVID-19. I am fine and have no symptoms. In accordance with the rules, I’ll be self-isolating for the required period to carry out the necessary checks.
В марте Сассоли ушел на карантин после визита в Италию.
Напомним, ранее на самоизоляцию ушла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
25 сентября президент Европейского Совета Шарль Мишель, вынужденно ушедший на карантин из-за контакта с больным коронавирусом сотрудником охраны, получил отрицательный тест на COVID-19. Из-за этого был отложен Специальный саммит ЕС, который должен был состояться 24-25 сентября.