Президент Европарламента снова ушел на карантин из-за контакта с зараженным COVID-19

При этом Сассоли отметил, что чувствует себя хорошо и симптомов ковида у него нет.

Президент Европейского парламента Давид Сассоли ушел на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

Об этом Сассоли сообщил в Twitter .

При этом он отметил, что чувствует себя хорошо и симптомов ковида у него нет.

"Недавно я контактировал с одним из моих сотрудников, у которого сегодня оказался положительный результат на COVID-19", - написал Сассоли.

Он добавил, что согласно правилам самоизолируется "на необходимый период для проведения всех проверок".

I was recently in contact with a member of my staff who today tested positive for COVID-19. I am fine and have no symptoms. In accordance with the rules, I’ll be self-isolating for the required period to carry out the necessary checks. — David Sassoli (@EP_President) October 8, 2020

В марте Сассоли ушел на карантин после визита в Италию.

Напомним, ранее на самоизоляцию ушла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.