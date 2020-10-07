В Германии начался суд по делу об убийстве чеченца из "расстрельного списка" по заказу правительства РФ

В Берлине состоялось первое заседание Высшего земельного суда, рассматривающего дело об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили). В среду, 7 октября, зачитали текст обвинения.

Федеральная прокуратура обвиняет 55-летнего гражданина РФ Вадима Соколова (известного также как Вадим Красиков) в совершении убийства в берлинском парке из пистолета с глушителем, передает DW.

Как заявил федеральный прокурор Рональд Георг, задачу "ликвидировать жертву" подозреваемый получил от властей РоSSийской Федерации. Убийство было совершено "коварным образом, из корыстных побуждений или других низменных побуждений", отметил он.

Прокурор указал, что обвиняемый использовал поддельный паспорт для получения шенгенской визы и въезда в Германию. В августе 2019-го он прибыл из Москвы в Париж, оттуда в Варшаву, а затем в Берлин. В столице Германии он на велосипеде приблизился к жертве сзади. Сначала он выстрелил в Хангошвили из пистолета Glock в верхнюю часть туловища, а после того, как тот упал на землю, - дважды в голову. При попытке побега подозреваемого задержали.

Судья указал, что у немецких властей нет данных относительно имени обвиняемого, поэтому на процессе к нему следует обращаться "господин подозреваемый". Все сказанное во время судебных слушаний будут переводить на русский язык два судебных переводчика.

Первое заседание длилось чуть меньше часа. 8 октября опросят свидетелей убийства Хангошвили. Процесс проходит при соблюдении жестких мер безопасности. Подозреваемый в совершении преступления находится в изоляторе, адрес которого засекречен.

Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. РоSSия ранее объявила его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Вероятного убийцу задержали в Берлине в тот же день. Им оказался человек с роSSийским паспортом на имя Вадима Соколова. По данным портала The Insider, Вадим Соколов - на самом деле связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого РоSSия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Хангошвили был полевым командиром во время Второй чеченской войны. Он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже - Аслана Масхадова. С 2002 года Хангошвили был в роSSийском розыске по подозрению в терроризме. По словам главы Немецко-кавказского общества Эккехарда Мааса, он находился в "расстрельном списке" чеченцев, живущих за рубежом.

Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ в июне 2020 года вышли на след второго возможного соучастника убийства Хангошвили - россиянина с паспортом на имя Романа Давыдова. The Insider выяснил, что его настоящее имя -

Роман Демянченко. Ранее он был сотрудником ФСБ - оперативником подразделения "Вымпел".