"Дело Шеремета": Апелляционный суд оставил музыканта Антоненко под стражей

Судья оставил жалобу без рассмотрения и отклонил ходатайство о взятии Антоненко на поруки.

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко (Риффмастера), которого 28 сентября Шевченковский райсуд Киева оставил под арестом.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Судья оставил апелляцию без рассмотрения и отклонил ходатайство о взятии Антоненко на поруки.

На заседании Антоненко позволили выйти из "клетки" и сидеть рядом со своими адвокатами - Дмитрием Круговым и Станиславом Куликом.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

До и во время заседания у здания суда находились активисты, пришедшие поддержать Антоненко. Они скандировали: "Рифф, мы с тобой" и "Отпускай". Решение судьи они встретили криками "Позор" и "Свободу Риффмастеру".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. До декабря 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что мужчина культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения из организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания об "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы", а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил врача Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей.

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.