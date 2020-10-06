"Дело Шеремета": Апелляционный суд оставил музыканта Антоненко под стражей
Судья оставил жалобу без рассмотрения и отклонил ходатайство о взятии Антоненко на поруки.
Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко (Риффмастера), которого 28 сентября Шевченковский райсуд Киева оставил под арестом.
Об этом сообщил корреспондент LB.ua.
Судья оставил апелляцию без рассмотрения и отклонил ходатайство о взятии Антоненко на поруки.
На заседании Антоненко позволили выйти из "клетки" и сидеть рядом со своими адвокатами - Дмитрием Круговым и Станиславом Куликом.
До и во время заседания у здания суда находились активисты, пришедшие поддержать Антоненко. Они скандировали: "Рифф, мы с тобой" и "Отпускай". Решение судьи они встретили криками "Позор" и "Свободу Риффмастеру".
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. До декабря 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.
Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что мужчина культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.
21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения из организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания об "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы", а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.
11 августа Апелляционный суд отпустил врача Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей.
18 августа правоохранители вручили обвинительные акты Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.
25 августа Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное судебное заседание в рамках рассмотрения дела. На нем было принято решение, что дело будет рассматривать суд присяжных. 28 сентября был определен состав суда. Согласно протоколу, основными присяжными в этом уголовном производстве определены: Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко. Запасными присяжными определены: Юрий Федоренко и Людмила Яковенко. Председательствующий судья на заседании - Оксана Голуб, также в заседании принимает участие судья Марина Антонюк.