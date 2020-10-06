Зеленский исключил проведение выборов на неподконтрольных территориях Донбасса

Президент дал интервью изданию Politico Europe.

Зеленский исключил проведение выборов на неподконтрольных территориях Донбасса
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский исключил проведение местных выборов на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию Politico Europe.

"Я говорил и Президенту Макрону, и канцлеру Германии Меркель, и Президенту Путину, что у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы (под нашим контролем), и мы не сможем контролировать ход выборов. Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут. С точки зрения безопасности ситуации - не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть, - должен быть свободный выбор народа Украины. Не будет правоохранительной системы. Мы не знаем, что будет происходить , если не будет (контролируемой Украиной. - Ред.) границы между Украиной и Россией. Границу Украины должна контролировать именно украинская власть. Я это говорю открыто. Я считаю, что по-другому не может быть. Общественный взрыв у нас в Украине, тот или иной пункт - это просто физически невозможно", - пояснил Владимир Зеленский.

Он напомнил, что в одном из пунктов Минских соглашений зафиксирован вывод всех незаконных военных формирований с территории.

"Как их будут выводить, куда они должны выйти ... Потом - передача нам контроля над границей. И тогда мы будем знать, что ничего другого не происходит, что там не находятся какие-то другие милитаризированные формирования, и они не возвращаются", - добавил он.

На сайте президента обнародована украинская версия интервью.

Напомним, постановление о местных выборах, которое Рада утвердила 15 июля, предусматривает, что голосование на оккупированных территориях может произойти только после прекращения оккупации, вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины и восстановления контроля над границами. Такие условия проведения выборов подтвердили в Офисе президента.

Представители РоSSии на переговорах в Минске и в "нормандском формате" добиваются от Украины проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Проведение голосования на этих территориях будет означать легитимизацию фейковых республик "Л/ДНР".

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