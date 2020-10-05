"Европейская солидарность" призвала власть использовать средства антиковидного фонда по назначению

А правоохранителей - провести проверку.

"Европейская солидарность" призвала власть использовать средства антиковидного фонда по назначению
Фото: eurosolidarity.org

«Европейская Солидарность» требует от правоохранительных органов расследовать, как тратятся деньги из Фонда борьбы с коронавирусом. Об этом в Facebook написал лидер партии, экс-президент Петр Порошенко.

При этом он отметил, что для создания Фонда изымались средства из культурных и образовательных сфер, из местных бюджетов, однако тратятся они не на закупку медицинского оборудования, тестов и средств защиты, в частности, медиков.

«Можем сделать неутешительный вывод: команда Зеленского превратила Фонд борьбы с Covid-19 в удобный коррупционный инструмент по отмыванию денег», - констатирует лидер «Европейской Солидарности».

«При таких условиях врачи вынуждены обращаться с просьбой о помощи к благотворителям - в том числе, и к «Европейской Солидарности». 50 аппаратов ИВЛ, 130 000 защитных костюмов для медиков, 10 000 защитных очков, 50 000 ИФА-тестов - таковы промежуточные результаты нашей работы в этом направлении», - отмечает Петр Порошенко.

Он призвал власть прекратить неэффективное использование средств Фонда борьбы с коронавирусом и рассмотреть вопрос о страховании врачей.

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