Больной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонниками

С ним были еще как минимум два человека в масках.

Президент США Дональд Трамп, который недавно заболел COVID-19, покинул больницу и проехал на машине перед своими сторонниками.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что в авто с Трампом было еще как минимум два человека в масках. Трамп из машины не выходил, только помахал рукой собравшимся возле больницы Уолтера Рида.

Медики раскритиковали такое поведение президента США . В частности, его врач Джеймс Филлипс написал в своем Твиттере, что "подвергать риску жизнь людей ради политического театра - это безумие". По его словам, люди, которые находились в машине с Трампом, будут помещены на 14-дневный карантин.

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены Мелании, показали положительный результат. 3 октября Трампа госпитализировали.

Положительный тест на COVID-19 также получила близкий помощник президента США Хоуп Хикс. Она сопровождала президента в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями.

Тесты на ковид также сдали вице-президент США Майк Пенс и его жена, а также глава Минфина США Стивен Мнучин. Их тесты показали отрицательный результат. Госсекретарь Майк Помпео, который находился в европейском турне, тоже сдал анализ на коронавирус COVID-19, его результаты отрицательные. По словам Помпео, в последний раз он лично видел Трампа 15 сентября. Тест Байдена на коронавирус оказался отрицательным.