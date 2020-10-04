Ермак: Решение о новом члене ТКГ вместо Фокина будет принимать Кравчук

Пока этот вопрос на повестке дня не стоит.

Решение о том, кто заменит Витольда Фокина в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет принимать глава делегации Леонид Кравчук.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала "Украина 24" в субботу, передает Интерфакс-Украина.

"Это решение будет принимать Леонид Макарович Кравчук, если он сочтет нужным, чтобы на этом месте кто-то появился. Но он будет самостоятельно принимать это решение. Во всяком случае пока этот вопрос на повестке дня не стоит", - сказал руководитель ОП .

Отвечая на вопрос о том, может ли стать членом делегации в ТКГ народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, Ермак сказал: "Ну если относиться к этому как к анекдоту ... На самом деле, такой вопрос даже не рассматривался. Скажем так, есть люди, имидж которых предусматривает большое количество разговоров, информации. Я думаю, к такого рода разговорам подтолкнула фотография Николая с Леонидом Макаровичем во время встречи представителей ТКГ с группой народных депутатов ".

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский вывел из состава делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина и освободил его от выполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Это произошло после того, как Фокин на заседании парламентского комитета заявил, что в настоящий момент не видел подтверждения войны между Россией и Украиной. Он также пообещал поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий гражданами Украины, которые проживают на оккупированной территории Донбасса.

В Офисе президента отреагировали на заявления Фокина, акцентировав, что "каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным" и что "нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь державу".

Фокин пробыл членом ТКГ чуть больше месяца.