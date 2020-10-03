?Все пострадавшие в результате наводнений в Черновицкой области получили компенсации - Зеленский

На всю Западную Украину, которая пострадала от наводнений летом этого года, выделено около 1,5 млрд грн.

Государственные компенсации ущерба, нанесенного стихийным бедствием летом этого года в Черновицкой области, получили все пострадавшие.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Что касается Черновцов, то мы выделили 460 миллионов гривень. И самое главное, что кроме того, что сейчас в процессе восстановления инфраструктура, все люди получили компенсацию", - приводит слова Зеленского пресс-служба главы государства.

Отмечается, что на всю Западную Украину, где от наводнения пострадало местное население и инфраструктурные объекты, в целом выделено около 1,5 млрд грн.

В ОПУ уточнили, что за бюджетные средства в Черновицкой области восстанавливаются девять бюджетных учреждений и объектов социальной сферы, 41 дорога общего пользования местного значения и 187 коммунальных дорог, мосты и мостовые переходы, берегоукрепительные объекты и др. На всех объектах работы планируется завершить в течение октября-ноября 2020 года.

Напомним, что из-за сильных дождей в июне 2020 года вышли из берегов реки Карпатского региона. В результате были подтоплены 10 тысяч домов, разрушены 117 км автодорог, 64 моста. Частично повреждены 500 км автодорог и 135 мостов.

В Черновицкой области непогода

нанесла ущерба на 1 млрд 50 млн гривень.