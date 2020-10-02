"Ваши действия зафиксированы": МВД Беларуси разослало гражданам СМС с требованием не выходить на протесты

Сообщение получили даже сторонники Лукашенко.

"Ваши действия зафиксированы": МВД Беларуси разослало гражданам СМС с требованием не выходить на протесты
Фото: TUT.by

Министерство внутренних дел Беларуси устроило СМС-рассылку с требованием перестать выходить на акции протеста.

Об этом сообщают белорусские СМИ и пользователи соцсетей.

Так, 1 октября граждане начали массово получать сообщения с одинаковым текстом. Избранные цитаты: "Ваши действия зафиксированы с помощью фотовидеозаписи", "Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях", "Не совершайте ошибок" и прочее.

Наши читатели начали получать СМС от МВД.

В них говорится: «вы установлены как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий».

Авторы сообщения просят «не допускать ошибок». pic.twitter.com/TlH0heBrYx

— TUT.BY (@tutby) October 1, 2020

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила изданию Onliner.by, что эта рассылка - инициатива ведомства, а оператор A1 пояснил, что СМС рассылались как "социальная реклама".

Белорусы в соцсетях рассказывают, что получали СМС, даже если они не находились на территории страны, сообщения также получали номера, зарегистрированные на их родителей, которые в митингах не участвовали. Также сообщалось, что такие же СМС от МВД получили участники акций в поддержку Александра Лукашенко.

Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, в них победил Лукашенко, набрав более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей. Европейские страны заявили о нелегитимности выборов. США, Канада и ЕС пригрозили Минску санкциями.

23 сентября состоялась тайная инаугурация Лукашенко, после которой Координационный совет оппозиции Беларуси призвал провести бессрочную акцию неповиновения.

На акциях в воскресенье, 27 сентября, задержали более 350 протестующих.

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