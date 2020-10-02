Правительство готовит помощь пострадавшим от пожаров в Луганской области

Деньги планируется выделить на очередном заседании правительства.

Правительство готовит помощь пострадавшим от пожаров в Луганской области
Фото: gp.gov.ua

Кабинет министров планирует выделить средства на помощь для пострадавших от масштабных пожаров в Луганской области.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Деньги планируется выделить на очередном заседании правительства. Для этого Луганская ОГА должна предоставить соответствующие расчеты.

"Сегодня государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила Луганской ОГА срочно подготовить расчеты для осуществления неотложных мер. Чтобы уже на очередном заседании Правительство выделило средства на временное жилье, лекарства, продукты питания и средства первой необходимости для пострадавших", - написал Шмыгаль.

Напомним, 30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. В результате ураганного ветра до 28 м/с, огонь быстро распространился на значительную площадь.

По данным ГСЧС, по состоянию на 20:00 на территории Луганской области пока продолжается тушение более 30 пожаров. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 11 тыс. гектаров. По оперативным данным, огнем повреждено более 250 зданий. Всего к тушению привлечены 1 тыс. 554 человек и 220 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС.

По данным Офиса Генпрокурора, вследствие пожаров уже погибло 11 людей.

Сегодня на Луганщину вылетела правительственная группа во главе с заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым.

Из-за пожаров остановил работу пункт пропуска "Станица Луганская". Огонь дошел до автодороги, началась детонация взрывных устройств.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывает пожары на Луганщине с обстрелами боевиков.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Генсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемиейГенсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемией
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
В Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против ФокинаВ Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против Фокина
Офис президента о заявлениях Фокина: нельзя путать официальное с личнымОфис президента о заявлениях Фокина: нельзя путать официальное с личным
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек - Офис генпрокурораИз-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек - Офис генпрокурора
Пункт пропуска "Станица Луганская" остановил работу из-за пожаровПункт пропуска "Станица Луганская" остановил работу из-за пожаров
В Одесской области чиновник мэрии пытался подкупить членов избиркомаВ Одесской области чиновник мэрии пытался подкупить членов избиркома
В ГБР прокомментировали версию теракта в качестве причины катастрофы Ан-26 в Харьковской областиВ ГБР прокомментировали версию теракта в качестве причины катастрофы Ан-26 в Харьковской области
В Беларуси двух жителей Минской области, пытавшихся отбить задержанного у ОМОНа, посадили на три годаВ Беларуси двух жителей Минской области, пытавшихся отбить задержанного у ОМОНа, посадили на три года
В "Слуге народа" начали проверку после заявления нардепа о торговле местами на округе в Киевской областиВ "Слуге народа" начали проверку после заявления нардепа о торговле местами на округе в Киевской области
В оккупированном Россией Крыму задержали 22-летнего жителя Одесской областиВ оккупированном Россией Крыму задержали 22-летнего жителя Одесской области
ЕС готовит расширение санкций против РоSSии из-за Украины - СМИЕС готовит расширение санкций против РоSSии из-за Украины - СМИ
Украина будет усиливать обороноспособность с помощью БразилииУкраина будет усиливать обороноспособность с помощью Бразилии
Осенний призыв на срочную службу коснется более тысячи киевлян и жителей областиОсенний призыв на срочную службу коснется более тысячи киевлян и жителей области
Последние новости
Подгружаем последние новости