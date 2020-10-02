Правительство готовит помощь пострадавшим от пожаров в Луганской области

Кабинет министров планирует выделить средства на помощь для пострадавших от масштабных пожаров в Луганской области.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Деньги планируется выделить на очередном заседании правительства. Для этого Луганская ОГА должна предоставить соответствующие расчеты.

"Сегодня государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила Луганской ОГА срочно подготовить расчеты для осуществления неотложных мер. Чтобы уже на очередном заседании Правительство выделило средства на временное жилье, лекарства, продукты питания и средства первой необходимости для пострадавших", - написал Шмыгаль.

Напомним, 30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. В результате ураганного ветра до 28 м/с, огонь быстро распространился на значительную площадь.

По данным ГСЧС, по состоянию на 20:00 на территории Луганской области пока продолжается тушение более 30 пожаров. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 11 тыс. гектаров. По оперативным данным, огнем повреждено более 250 зданий. Всего к тушению привлечены 1 тыс. 554 человек и 220 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС.

По данным Офиса Генпрокурора, вследствие пожаров уже погибло 11 людей.

Сегодня на Луганщину вылетела правительственная группа во главе с заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым.

Из-за пожаров остановил работу пункт пропуска "Станица Луганская". Огонь дошел до автодороги, началась детонация взрывных устройств.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывает пожары на Луганщине с обстрелами боевиков.