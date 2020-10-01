Ярош предложил себя на вакантное место в ТКГ

Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош предложил президенту Зеленскому свою кандидатуру на место в ТКГ. Об этом политик написал в своем Facebook.

Ярош сделал Зеленскому неожиданное предложение по ТКГ
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Ярош пишет, что ему такое пришло в голову, когда он увидел сообщение в СМИ о выводе "кремлевского" слепого бронтозавра "Фокина из состава ТКГ".

По мнению праворадикального политика, вывод Фокина из контактной группы ничего не даст и проблемы в целом не решает. Вообще он считает, что Минские договоренности - это зло для Украины, и их нужно похоронить. Он также говорит, что в случае реализации этих договоренностей в Украине поднимется восстание, и прольется еще больше крови наших соотечественников.

Дмитрий Ярош также говорит, что Украине нужно добиваться победы в этой войне, а не капитулировать. Ну, и очевидно, чтобы не быть голословным, он предлагает заполнить вакансию, образовавшуюся с увольнением Фокина из ТКГ, собой. Причем Ярош предлагает себя на должность руководителя украинской делегации в ТКГ.

Ярош сделал Зеленскому неожиданное предложение по ТКГ

"Увидел информацию о выводе кремлевского "слепого бронтозавра" Фокина из состава ТКГ ... Конечно, это ничего не решает. "Минские договоренности" - это зло для Украины и их реализация приведет к Украинскому Восстанию, а следовательно, к еще большей крови наших соотечественников . Она нам не надо. Нам нужна не капитуляция, а мир через украинскую Победу. Чтобы выйти из этой патовой ситуации, предлагаю Владимиру Зеленскому свою кандидатуру, в качестве руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе ... Считаю, что любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не немощности и измены ", - пишет политик.

Конечно, под этой публикацией сразу появились комментарии его сторонников, что не удивительно, потому как обычно на страницах политиков всех направлений в основном «пасутся» те, кто разделяет их взгляды.

"А прЫкольно было бы еще, чтобы вы, господин Дмитрий, раздражали бы их там своими визитками))", "Представляю как полыхнет у ватанов за поребриком. Плюсую", "Здравствуй, друг !!! Успехов и побед!)", " Лучшей кандидатуры не найти! "," Отличная идея! Но для клоуна, это будет неминуемая смерть его президентства! "," Путина это просто разорвет !!!) "," Очень удобный идея. Грызловы и козаки обо*рутся только от идеи, что Дмитрий Ярош может стать руководителем ТГК ", - написали ему в комментариях.

Напомним, позиция заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина вызвала негативную реакцию у части украинского общества, хотя все его предложения, так или иначе, лежали в плоскости Минских договоренностей. Из-за негативной реакции на его высказывания президент Зеленский освободил Фокина с работы в ТКГ. Теперь руководить переговорщиками хочет Ярош.


: Марченко Любов, Тудей

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