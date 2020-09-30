Офис президента о заявлениях Фокина: нельзя путать официальное с личным

В Офисе президента неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин о ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На Банковой отметили, что "каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным" и "нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство".

У Зеленского напомнили, что именно с роSSийского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

"Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит. Это вполне очевидные истины", - говорится в заявлении.

Офис президента уверяет, что работа украинской делегации в Трехсторонней контактной группе всегда базировалась на полном понимании национальных интересов Украины и "абсолютной правде о войне и о том, кто есть кто в этой войне".

"Личные мысли каждого из представителей Украины не только ни разу не мешали переговорам, но и не противоречили официальной позиции государства, нашим основополагающим императивам и тем задачам, которые Президент Владимир Зеленский поставил перед делегацией", - добавили там.

"Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальной позицией государства, уже дана надлежащая оценка. Прежде всего - обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать", - заявляют в Офисе президента.

Накануне на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждения войны между Россией и Украиной. Он также пообещал поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий гражданами Украины, которые проживают на оккупированной территории Донбасса.

Народный депутат Украины от фракции "Голос" Соломия Бобровская подготовила депутатский запрос к Владимиру Зеленскому с требованием отозвать Витольда Фокина из украинской делегации в ТКГ.

Прекратить работу Фокина в ТКГ призвал глава МВД Арсен Аваков. В "Европейской Солидарности" заявили, что инициируют обращение в СБУ и ГБР с требованием открыть уголовное производство по госизмене по Фокину.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Фокин должен уйти из ТКГ.