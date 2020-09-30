Апелляцию на арест Антоненко суд рассмотрит 6 октября

Риффмастер почти 300 дней находится за решеткой.

Апелляцию на арест Антоненко суд рассмотрит 6 октября
Фото: Lb.ua

Киевский апелляционный суд 6 октября рассмотрит апелляционную жалобу защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко (Риффмастера), которого 28 сентября Шевченковский райсуд Киева оставил под арестом.

Соответствующую информацию активисты разместили в фейсбуке.

"6.10.2020 в 14:00 в Киевском апелляционном суде (Соломенская, 2-а) состоится рассмотрение апелляции адвокатов Андрея Антоненко на решение судьи Шевченковского суда о продлении срока содержания под стражей. Почти 300 дней Андрей за решеткой", - говорится в описании события.

Напомним, вчера был определен состав суда по делу Шеремета. Согласно протоколу автоматического определения присяжных от 9 сентября 2020 года, основными присяжными в этом уголовном производстве определены: Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко. Запасными присяжными определены: Юрий Федоренко и Людмила Яковенко.

Председательствующий судья на заседании - Оксана Голуб, также в заседании принимает участие судья Марина Антонюк.

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты подозреваемым Юлии Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.

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