Одесский суд отправил Стерненко под ночной домашний арест в Киеве

Следующее заседание назначили на 9 октября.

Одесский суд отправил Стерненко под ночной домашний арест в Киеве
Фото: Lb.ua

Приморский районный суд Одессы отправил активиста и бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко под ночной домашний арест.

Об этом Стерненко сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Суд дал мне снова ночной домашний арест в г. Киеве. Следующее заседание назначили на 09.10 11:00", - написал активист.

Напомним, что в мае 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, пытавшимся на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение и скончался. Это было третье нападение на Стерненко.

Через два года активисту объявили подозрение в умышленном убийстве. По версии следствия, Стерненко, защищаясь при нападении, ранил ножом двух человек, а потом догнал одного - Ивана Кузнецова - и нанес ему смертельное ранение. Тело погибшего было найдено почти в 100 м от места первого столкновения. Сам Стерненко в интервью LB.ua говорил, что выхватил нож у одного из тех, кто на него напал, и начал отмахиваться вслепую. После этого нападавшие стали убегать, а через 30-40 минут один из них упал - у него была рана на животе.

15 июня Стерненко назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. 6 августа Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения на ночной домашний арест. Срок пресечения истек в связи с завершением срока досудебного расследования.

13 августа Сергей Стерненко сообщил, что дело направили в Приморский суд Одессы. По словам Стерненко, рассмотрение дела в Одессе опасно из-за вероятности нападений на него.

1 сентября судьи по делу Стерненко удовлетворили ходатайство адвокатов о своем отводе.

8 сентября Стерненко сообщил, что Верховный Суд оставил рассмотрение его дела в Одессе.

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