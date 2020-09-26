Денисова назвала количество пленных в ОРДЛО украинцев

На территории РФ і оккупированного Крыма незаконно содержатся 112 граждан Украины, в ОРДЛО - 235 человек.

Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сейчас РоSSийской Федерацией по политическим мотивам преследуется 134 гражданина Украины. 112 незаконно содержатся в местах лишения свободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. 235 наших сограждан находятся в плену на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей", - сообщила Денисова в своем Telegram по итогам встречи с политическим советником посольства США в Украине Дэвидом Геренбеком.

Она также отметила, что ее команда системно работает над защитой прав всех пленников страны-агрессора и их скорейшим освобождением.