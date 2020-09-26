Денисова назвала количество пленных в ОРДЛО украинцев
РоSSия по политическим мотивам преследует 134 гражданина Украины.
На территории РФ і оккупированного Крыма незаконно содержатся 112 граждан Украины, в ОРДЛО - 235 человек.
Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Сейчас РоSSийской Федерацией по политическим мотивам преследуется 134 гражданина Украины. 112 незаконно содержатся в местах лишения свободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. 235 наших сограждан находятся в плену на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей", - сообщила Денисова в своем Telegram по итогам встречи с политическим советником посольства США в Украине Дэвидом Геренбеком.
Она также отметила, что ее команда системно работает над защитой прав всех пленников страны-агрессора и их скорейшим освобождением.
Напомним, Украина ожидает от РоSSии предоставления информации о состоянии и местонахождении лиц, содержащихся на временно оккупированных территориях, освобождения которых требует Киев.