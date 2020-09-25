Осенний призыв на срочную службу коснется более тысячи киевлян и жителей области

560 призывников Киевщины и 547 призывников столицы осенью-зимой 2020 года заберут в армию. Призыв каждого из них обойдется государству в более 4 тыс. гривен. При этом, граждане 18-19 лет пойдут служить лишь по собственному желанию.

Об этом KV стало известно из распоряжения Кабмина №1150-р “Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в октябре – декабре 2020 года” от 23 сентября 2020 года, подписанного премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Кабмин утвердил на своем заседании численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре – декабре 2020 года. Сколько молодых людей собираются призвать из каждого региона страны – можно узнать из приложения к правительственному распоряжению (скачать приложение можно по этой ссылке ). В нем же расписаны и расходы на мероприятия, связанные с осенним призывом.

Призыв осень-зима 2020 года предусматривает, что в войска будут призваны 13 тыс. 570 граждан. Из них 7,5 тыс. призывников уйдут в Вооруженные силы, 600 – Госспецтрансслужбу, 4 тыс. 970 человек – в Национальную гвардию, а 500 – в пограничники.

В документе отмечается, что призыв граждан в возрасте 18-19 лет проводится по их желанию (письменному заявлению).

Из Киевской области подлежат направлению в войска 560 человек: 342 – ВСУ, 22 – Госспецтрансслужба, 176 – Нацгвардия, 20 – погранслужба.

По Киеву : всего – 547, из них 338 – ВСУ, 20 – Госспецтрансслужба, 172 – Нацгвардия, 17 – погранслужба.

Общие расходы на призывную кампанию по Киевщине составят 2 млн 406 тыс. 392,8 гривен. По столице – 2 млн 350 тыс. 530,11 гривен.

Объем расходов на одного призывника составляет 4 тыс. 297 гривен 13 копеек, из них:

4 тыс. 204 гривны – для выплаты денежной помощи гражданам, которые призываются на срочную военную службу;

93 гривны 13 копеек – для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозки призывников из сборных пунктов военных комиссариатов к месту службы, эти расходы учтутся на местах).

Согласно распоряжению, Минобороны должно обеспечить призывников проездными документами для следования к месту службы, а их питание во время пребывания на сборах и в пути.

В свою очередь, областным госадминистрациям и Киевской горгосадминистрации (КГГА) надлежит “обеспечить осуществление мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан”.

Напомним, накануне в КГГА утвердили состав городской призывной комиссии и поручили руководителям столичных районных горгосадминистраций (РГА) обеспечить проведение осеннего призыва граждан на срочную военную службу.

Осенний призыв в этом году традиционно будет проходить с начала октября и до конца декабря.