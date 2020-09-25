Мораторий на этот вид наказания действовал в стране с 2003 года.

Казахстан полностью отменил смертную казнь, присоединившись к международному протоколу об отмене этого вида наказания.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Казахстана.

Сообщается, что 23 сентября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

Решение о присоединении к международному протоколу в тот же день озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН . Он подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

В декабре 2019 года Токаев поручил МИД начать процедуру присоединения к этому протоколу.

"Подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства. Применение смертной казни в Республике Казахстан было полностью остановлено Указом Президента РК о введении соответствующего моратория в 2003 году", - отметили в МИД .