Казахстан полностью отменил смертную казнь

Мораторий на этот вид наказания действовал в стране с 2003 года.

Казахстан полностью отменил смертную казнь

Казахстан полностью отменил смертную казнь, присоединившись к международному протоколу об отмене этого вида наказания.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Казахстана.

Сообщается, что 23 сентября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

Решение о присоединении к международному протоколу в тот же день озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

В декабре 2019 года Токаев поручил МИД начать процедуру присоединения к этому протоколу.

"Подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства. Применение смертной казни в Республике Казахстан было полностью остановлено Указом Президента РК о введении соответствующего моратория в 2003 году", - отметили в МИД.

Напомним, единственной в Европе и СНГ страной, где применяется смертная казнь, является Беларусь.

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