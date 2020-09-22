В Донецкой области в кабинете начальника патрульной полиции нашли патроны и гранату

Следователи ГБР задержали комвзвода и трех патрульных по подозрению в получении взяток от наркоторговцев.

В Донецкой области в кабинете начальника патрульной полиции нашли патроны и гранату
Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований города Краматорска сообщили о подозрении начальнику Управления патрульной полиции в Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Отмечается, что следователи Бюро задержали участников преступной группы в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех патрульных. Их подозревают в получении взяток от наркоторговцев.

Правоохранители провели в служебных кабинетах руководства патрульной полиции санкционированные обыски, во время которых обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения.

"Таким образом, начальник Управления патрульной полиции в Донецкой области Департамента патрульной полиции подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса)", - сообщили в ГБР.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Если вина будет доказана, правоохранителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве сотрудники Службы безопасности задержали организатора преступной группировки, занимавшейся контрабандой и сбытом оружия.

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