СНБО сотрудничает с международными партнерами для блокировки "ВКонтакте" в Украине

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокировке работы мобильного приложения "ВКонтакте" на территории Украины.

Об этом сообщает Аппарат СНБО в ответе на журналистский запрос Укринформа.

Там напомнили, что "ВКонтакте" в Украине стал доступным не из-за снятия санкций, а из-за смены прокси-серверов, что позволило обойти блокировку провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины.

"Также сообщаем, что 15 сентября 2020 года заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети "ВКонтакте", отметил, что активизация работы роSSийских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны", - говорится в ответе.

Как отмечается, Демедюк считает, что "ВКонтакте" используется роSSийскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого он установлен.

Напомним, в 2017 году Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Действие указа заблокировало доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group.

Решением СНБО от 14 мая 2020 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенным в действие Указом Президента Украины от 14 мая 2020 г. №184, эти санкции продлены до 2023 года.