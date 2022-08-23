Канада разом з партнерами продовжать санкції проти Росії та Білорусі

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо хаявив, що Канада продовжить санкції проти РФ та Білорусі.

"Канада разом із партнерами продовжить санкції проти 1 750 осіб та організацій Росії і Білорусі. Ми оголосимо про нові санкції ще 62 особам і також одному підприємству оборонного сектору, яке бере участь у російській війні проти України", - наголосив Трюдо на другому саміті Кримської платформи.