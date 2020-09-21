Минобороны разработало сухой паек с расширенным рационом

На данный момент в ВСУ есть два вида сухих пайков.

Расширенную линейку улучшенных рационов сухого пайка нового образца на базе так называемой 10-й нормы презентовали в Министерстве обороны. Рассчитанный на разовые приемы пищи военнослужащими, новый паек содержит ряд преимуществ по сравнению со старой версией, уверяет пресс-служба Минобороны.

Фото: пресс-служба Минобороны

Отмечается, что среди преимуществ обновленной версии - расширение до 24-х рационов, вместо довольно однообразных блюд из предыдущего сухпайка, увеличенное содержание мяса и реторт-пакеты, более современные и, по отзывам военнослужащих, более удобные, чем жестяные банки.

Сейчас представлено два из 24-х рационов, в которые входят 100 граммов мясной консервы, 60 граммов паштета, 280 граммов основного блюда (как пример - гречка с овощами и свининой), в которое включены 50 граммов мяса, галетное печенье, стик меда, кофе и чай. Каждого из этих рационов вполне достаточно для полноценного разового приема пищи военнослужащими в условиях выполнения заданий.

На данный момент в ВСУ два вида сухих пайков - 15-я норма, введенная в 2016-м году, и устаревшая 10-я норма, являются суточными. Поэтому на повестке дня сейчас - введение сухого пайка для разового приема пищи.

В оборонном ведомстве напомнили, что сухие пайки остаются исключительно вспомогательной формой питания личного состава ВСУ. Основные пищевые потребности Вооруженных Сил обеспечивает "горячее питание" - то есть пища полноценного горячего приготовления с завтраком, обедом и ужином, первым и вторым блюдами, десертами, фруктами и тому подобное. Такая форма питания является приоритетной как в пункте постоянной дислокации частей (то есть, в тылу), так и на передовых позициях в районе проведения ООС.

Переход на новую систему питания ВСУ начали в 2018 году, это позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц. Планировалось, что к концу 2019-го на новую систему питания по каталогу переведут 100% личного состава.