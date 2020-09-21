Минобороны разработало сухой паек с расширенным рационом

На данный момент в ВСУ есть два вида сухих пайков.

Расширенную линейку улучшенных рационов сухого пайка нового образца на базе так называемой 10-й нормы презентовали в Министерстве обороны. Рассчитанный на разовые приемы пищи военнослужащими, новый паек содержит ряд преимуществ по сравнению со старой версией, уверяет пресс-служба Минобороны.

Фото: пресс-служба Минобороны

Отмечается, что среди преимуществ обновленной версии - расширение до 24-х рационов, вместо довольно однообразных блюд из предыдущего сухпайка, увеличенное содержание мяса и реторт-пакеты, более современные и, по отзывам военнослужащих, более удобные, чем жестяные банки.

Сейчас представлено два из 24-х рационов, в которые входят 100 граммов мясной консервы, 60 граммов паштета, 280 граммов основного блюда (как пример - гречка с овощами и свининой), в которое включены 50 граммов мяса, галетное печенье, стик меда, кофе и чай. Каждого из этих рационов вполне достаточно для полноценного разового приема пищи военнослужащими в условиях выполнения заданий.

На данный момент в ВСУ два вида сухих пайков - 15-я норма, введенная в 2016-м году, и устаревшая 10-я норма, являются суточными. Поэтому на повестке дня сейчас - введение сухого пайка для разового приема пищи.

В оборонном ведомстве напомнили, что сухие пайки остаются исключительно вспомогательной формой питания личного состава ВСУ. Основные пищевые потребности Вооруженных Сил обеспечивает "горячее питание" - то есть пища полноценного горячего приготовления с завтраком, обедом и ужином, первым и вторым блюдами, десертами, фруктами и тому подобное. Такая форма питания является приоритетной как в пункте постоянной дислокации частей (то есть, в тылу), так и на передовых позициях в районе проведения ООС.

Переход на новую систему питания ВСУ начали в 2018 году, это позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц. Планировалось, что к концу 2019-го на новую систему питания по каталогу переведут 100% личного состава.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутатКабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутат
Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и ЛевинаДнепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина
Тихановская оценила перспективы военного вторжения РоSSии в БеларусьТихановская оценила перспективы военного вторжения РоSSии в Беларусь
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"
Блок рекламы


Похожие новости
Минобороны: приказ о премии за соблюдение режима тишины в зоне ООС должен дополнительно мотивировать бойцовМинобороны: приказ о премии за соблюдение режима тишины в зоне ООС должен дополнительно мотивировать бойцов
В Одесской области фермеры грозят перекрыть дороги, если государство не компенсирует убытки в связи с засухойВ Одесской области фермеры грозят перекрыть дороги, если государство не компенсирует убытки в связи с засухой
Глава ГУР Минобороны назвал фейком версию о спецоперации СБУ с роSSийскими боевиками "Вагнера"Глава ГУР Минобороны назвал фейком версию о спецоперации СБУ с роSSийскими боевиками "Вагнера"
Минобороны Беларуси объявило о военных учениях возле границы с ЛитвойМинобороны Беларуси объявило о военных учениях возле границы с Литвой
В Минобороны отреагировали на намерение РоSSии "официально" поставлять оружие на оккупированный ДонбассВ Минобороны отреагировали на намерение РоSSии "официально" поставлять оружие на оккупированный Донбасс
Минобразования похлопотало у Минобороны об отсрочке от призыва для абитуриентовМинобразования похлопотало у Минобороны об отсрочке от призыва для абитуриентов
Минобороны Украины: кадровые военные РФ приехали на Донбасс для инструктажа саперов и снайперовМинобороны Украины: кадровые военные РФ приехали на Донбасс для инструктажа саперов и снайперов
НАБУ завершило расследование против Гладковского по делу о закупке грузовиков для МинобороныНАБУ завершило расследование против Гладковского по делу о закупке грузовиков для Минобороны
Депутаты разрешили Минобороны продлить договоры о закупке питания до конца годаДепутаты разрешили Минобороны продлить договоры о закупке питания до конца года
Минобороны прокомментировало проблемы с питанием в армииМинобороны прокомментировало проблемы с питанием в армии
Последние новости
Подгружаем последние новости