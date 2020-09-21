Зеленский: ошибка в декларации о доходах не является основанием для отставки

Президент Владимир Зеленский пояснил, что несвоевременное информирование им Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи стало результатом ошибки, которая была сразу публично признана и исправлена и не является основанием для его отставки.

Об этом говорится в ответе президента на электронную петицию, которую зарегистрировал политолог и экс-депутат Виктор Уколов. В середине июля она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

"18 апреля 2019 года в программе "Право на власть" кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который состоялся через четыре дня после того заявления. 7 июля 2020 года президент Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил закон "О предупреждении коррупции". Обращаемся к господину президенту с призывом сдержать слово и подать в отставку, или признать, что за четыре дня до второго тура 18 апреля 2020 года он солгал своим избирателям", - говорилось в петиции.

Зеленский ответил, что слова его обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона "взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством", и заявил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной.

"Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то оно заключается в несвоевременном информировании НАПК об изменениях в имущественном состоянии моей семьи и произошло в результате ошибки, и не связано с корыстными мотивами. Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства. Учитывая изложенное, сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется", - отметил он .

Как известно, электронные петиции, набравшие 25 тыс. подписей, попадают на рассмотрение Офисом президента, однако выполнение их не обязательно.

Напомним, 7 июля Зеленский лично проинформировал НАПК о неподаче сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Президент подчеркнул, что все граждане Украины равны перед законом, и он готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.

7 июля глава НАПК Александр Новиков составил и вручил Зеленскому два административных протокола в связи с административными нарушениями: неподачей сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Соответствующие материалы были переданы в суд.