Студпарламент КНУ имени Шевченко осудил проведение собрания "Слуги народа" на территории университета

Студенты отмечают, что эта акция нарушает закон Украины "Об образовании".

Студпарламент КНУ имени Шевченко осудил проведение собрания
Фото: Макс Требухов

Студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко прокомментировал проведение собрания партии "Слуга народа" на территории главного "Красного" корпуса своего университета.

В своем заявлении студпарламент выразил обеспокоенность "привлечением университета к участию в акции политической партии, которая на данный момент, 20 сентября 2020 года, проводится на территории главного корпуса".

В письме отмечается, что эта акция нарушает закон Украины "Об образовании", согласно которому политические партии не имеют права вмешиваться в работу учреждений, а также запрещено функционирование каких-либо политических объединений в учреждениях образования.

Также студенты считают, что собрание противоречит письму Министерства образования и науки "О недопущении политической агитации в учебных заведениях" от 14 сентября.

"СПУ видит в публичном мероприятии, проводимом политической партией «Слуга народа» на территории Университета, нарушение норм действующего законодательства Украины и отмечает недопустимость таких мероприятий также и из соображений ущерба для репутации Университета. СПУ осуждает любые акции политического характера, в том числе политическую агитацию, на территории университета, а также использование названия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для удовлетворения политических интересов", - заявляют студенты.

Напомним, 20 сентября киевское отделение партии "Слуга народа" собралось на территории КНУ имени Тараса Шевченко, чтобы официально определиться с кандидатами в депутаты городского совета. На встрече представили первую десятку партийного списка в Киевсовет, однако на сайте партии опубликовали несколько иной список.

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