Студпарламент КНУ имени Шевченко осудил проведение собрания "Слуги народа" на территории университета

Студенты отмечают, что эта акция нарушает закон Украины "Об образовании".

Студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко прокомментировал проведение собрания партии "Слуга народа" на территории главного "Красного" корпуса своего университета.

В своем заявлении студпарламент выразил обеспокоенность "привлечением университета к участию в акции политической партии, которая на данный момент, 20 сентября 2020 года, проводится на территории главного корпуса".

В письме отмечается, что эта акция нарушает закон Украины "Об образовании", согласно которому политические партии не имеют права вмешиваться в работу учреждений, а также запрещено функционирование каких-либо политических объединений в учреждениях образования.

Также студенты считают, что собрание противоречит письму Министерства образования и науки "О недопущении политической агитации в учебных заведениях" от 14 сентября.

"СПУ видит в публичном мероприятии, проводимом политической партией «Слуга народа» на территории Университета, нарушение норм действующего законодательства Украины и отмечает недопустимость таких мероприятий также и из соображений ущерба для репутации Университета. СПУ осуждает любые акции политического характера, в том числе политическую агитацию, на территории университета, а также использование названия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для удовлетворения политических интересов", - заявляют студенты.

Напомним, 20 сентября киевское отделение партии "Слуга народа" собралось на территории КНУ имени Тараса Шевченко, чтобы официально определиться с кандидатами в депутаты городского совета. На встрече представили первую десятку партийного списка в Киевсовет, однако на сайте партии опубликовали несколько иной список.