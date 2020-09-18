Хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта "Новые Яриловичи"

КПП откроют после уборки.

Фото: Антон Геращенко Новые Яриловичи

Паломники-хасиды, пытавшиеся попасть в Украину, несмотря на запрет въезда иностранцев, полностью освободили территорию КПП пункта "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Он поблагодарил сотрудников Пограничной службы за работу и выполнение своих обязанностей.

Фото: Антон Геращенко Новые Яриловичи

"Осталось только убрать территорию после паломников, и КПП Яриловичи сможет возобновить свою работу", - сообщил он.

Фото: Антон Геращенко Новые Яриловичи

Напомним, что в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

В этом году в связи с ростом количества больных коронавирусом, въезд иностранцев в Украину запрещен до 28 сентября, однако в Украину пытались попасть тысячи паломников.

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери 15 сентября обратился к президенту Зеленскому с просьбой пропустить на территорию Украины паломников.

16 сентября Украина закрыла пункт пропуска "Новые Яриловичи", где собрались паломники-хасиды. Ограничительные меры введены из-за распространения коронавируса.

17 сентября глава Министерства высшего образования и Министерства водных ресурсов Израиля Зеэв призвал паломников, пытающихся попасть в Украину, вернуться домой.

Офис президента считает, что белорусские власти непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают слухи, что украинская граница с Беларусью остается открытой, из-за чего в Украину пытается попасть большое количество паломников-хасидов.

18 сентября утром в Госпогранслужбе сообщили, что группу иностранцев-паломников пограничники обнаружили и задержали на Закарпатье, а еще одного остановили на границе с Польшей.

По состоянию на утро 18 сентября у "Новых Яриловичей" оставалось около 700 паломников, остальные вернулись вглубь Беларуси.