Резников: "Реинтеграция временно оккупированных территорий продлится 25 лет"
По его словам, безопасная реинтеграция продлится минимум одно поколение.
Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины будет продолжаться 25 лет.
Об этом во время выступления на часе вопросов к правительству сообщил вице-премьер-министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Реинтеграция территорий, которые сейчас временно оккупированы, не будет происходить сразу после окончания войны. Конец войны и реинтеграция будут не совпадать по времени. Потому мы говорим о безопасной реинтеграции - такой, которая не покромсает страну и не создаст новых рисков", - сообщил Резников.
Он добавил, что безопасная реинтеграция продлится минимум одно поколение. В качестве примера вице-премьер добавил, что в Германии до сих пор существуют различия между восточной и западной частями.
"Хочу обратить внимание на те шаги, которые мы считаем необходимыми. После горячей фазы конфликта наступает переходный период. Его важная часть - создание механизмов переходного правосудия. Согласно принципам ООН, это право на правду и справедливость. Нам нужен закон об ответственности, кто есть коллаборационисты, преступники, а кто заложники. Кто подпадает под амнистию, а кто нет", - пояснил Резников.
Напомним, что в декабре прошлого года в Офисе президента обсудили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, в МИД разработали стратегию деоккупации Крыма. Подробнее об этом читайте в интервью LB.ua со Эмине Джеппар "Публичная дипломатия всегда требует ресурса. Никакая сила, даже мягкая, не бывает дешевой".