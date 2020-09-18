Резников: "Реинтеграция временно оккупированных территорий продлится 25 лет"

По его словам, безопасная реинтеграция продлится минимум одно поколение.

Резников: "Реинтеграция временно оккупированных территорий продлится 25 лет"
Фото: Макс Левин

Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины будет продолжаться 25 лет.

Об этом во время выступления на часе вопросов к правительству сообщил вице-премьер-министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Реинтеграция территорий, которые сейчас временно оккупированы, не будет происходить сразу после окончания войны. Конец войны и реинтеграция будут не совпадать по времени. Потому мы говорим о безопасной реинтеграции - такой, которая не покромсает страну и не создаст новых рисков", - сообщил Резников.

Он добавил, что безопасная реинтеграция продлится минимум одно поколение. В качестве примера вице-премьер добавил, что в Германии до сих пор существуют различия между восточной и западной частями.

"Хочу обратить внимание на те шаги, которые мы считаем необходимыми. После горячей фазы конфликта наступает переходный период. Его важная часть - создание механизмов переходного правосудия. Согласно принципам ООН, это право на правду и справедливость. Нам нужен закон об ответственности, кто есть коллаборационисты, преступники, а кто заложники. Кто подпадает под амнистию, а кто нет", - пояснил Резников.

Напомним, что в декабре прошлого года в Офисе президента обсудили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, в МИД разработали стратегию деоккупации Крыма. Подробнее об этом читайте в интервью LB.ua со Эмине Джеппар "Публичная дипломатия всегда требует ресурса. Никакая сила, даже мягкая, не бывает дешевой".

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