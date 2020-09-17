Офис президента: "Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады"

"Господин Юрченко в свои 32 года ведет себя так, как будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года".

В Офисе президента считают, что народный депутат "Слуги народа" Александр Юрченко, подозреваемый в причастности к вымогательству взятки, "потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады".

Об этом говорится в сообщении на сайте ОПУ.

"Что больше всего возмущает в поведении депутата Александра Юрченко, так это дерзость в общении - его, а вместе с ним и его помощника, пусть и неофициального. Национальное антикоррупционное бюро Украины зафиксировало, что господин Юрченко в свои 32 года ведет себя так, как будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года", - заявили в Офисе Владимира Зеленского.

В ОПУ ожидают, что Юрченко будет сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры, а также Генпрокуратурой для "установления всех истинных обстоятельств этого дела в юридическом смысле этих слов".

"Политически и морально все уже все увидели. Также ожидаем от НАБУ полноценного сотрудничества с Генеральным прокурором, как этого требует действующее процессуальное законодательство", - отметили в ОПУ.

Ранее в Офисе президента сообщили, что приветствуют решение Юрченко выйти из фракции "Слуга народа" на период расследования его возможной причастности к взяточничеству.

Напомним: о том, что Юрченко якобы причастен к вымогательству взятки, несколько дней назад сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По словам журналиста Юрия Бутусова, НАБУ поймало Александра Юрченко и его помощника Ивана Фищенко на взятке, которую те якобы планировали получить за продвижение законопроекта. К ним будто бы обратился инвестор, который заявил о намерении построить мусороперерабатывающий завод. И предложил внести поправки в законодательство, чтобы предоставить компании "зеленый тариф". За это Фищенко якобы требовал 13 тысяч долларов.

3 августа в компании согласились выплатить взятку. Через несколько дней Юрченко зарегистрировал правки от себя лично в законопроект № 2207-1 "Об управлении отходами".

6 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по делу о взяточничестве.

14 августа стало известно, что Александр Юрченко решил добровольно выйти из фракции "Слуга Народу" на время расследования дела о якобы взяточничестве со стороны его помощника.

15 сентября Ирина Венедиктова пришла в парламент и заявила, что прежде чем подписать подозрение, она должна знать время, место, способ обсуждения неправомерной выгоды.

"Единственными фактическими обстоятельствами, которые можно назвать доказанными, является факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных предложений изменений, обещание нардепа передать их на обработку юриста", - заявила Венедиктова.

Она заявила, что без установления факта использования служебного положения и факта получения взятки сообщить о совершении преступления невозможно.

В НАБУ обратились с просьбой к Венедиктовой подписать подозрение, отметив, что проводили спецоперацию с детективом под прикрытием, в ходе которой выяснилась вероятная причастность нардепа к коррупции.

15 сентября ВАКС арестовал помощника Юрченко с альтернативой залога в 1,5 млн гривен.

17 сентября Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение Юрченко и ходатайство о взятии его под стражу.