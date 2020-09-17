Федоров хочет запустить проект по массовой ликвидации ненужных справок

Министр считает, что сейчас для этого не хватает коммуникационного сигнала.

Федоров хочет запустить проект по массовой ликвидации ненужных справок
Фото: Макс Требухов

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров хочет запустить отдельный национальный проект по ликвидации ненужных справок для получения услуг.

Об этом министр сообщил в официальном Telegram-канале.

"Думаю запустить отельный нац. проект по массовой ликвидации бесполезных документов для получения услуг. Мы делаем это и так, но нет сфокусированного коммуникационного сигнала, который чаще сильнее влияет на чиновников, чем закон", - написал Федоров.

Также министр прокомментировал отмену парламентом справки о несудимости для регистрации кандидатов в депутаты.

"Верховная Рада отменила справку о несудимости для регистрации кандидатов в депутаты на местные выборы. Эта справка — лишнее нагромождение и усложнение процесса... Такие рудименты нужно искоренять максимально из нашей с вами жизни. Бегать должны данные, а не люди", - отметил Федоров.

Напомним, в апреле Кабмин принял постановление о реализации экспериментального проекта отображения паспортной информации в мобильном приложении "Дія". Нововведение позволяет использовать на территории Украины паспорт в смартфоне вместо ID-карты и биометрического загранпаспорта.

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