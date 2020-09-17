Федоров хочет запустить проект по массовой ликвидации ненужных справок

Министр считает, что сейчас для этого не хватает коммуникационного сигнала.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров хочет запустить отдельный национальный проект по ликвидации ненужных справок для получения услуг.

Об этом министр сообщил в официальном Telegram-канале.

"Думаю запустить отельный нац. проект по массовой ликвидации бесполезных документов для получения услуг. Мы делаем это и так, но нет сфокусированного коммуникационного сигнала, который чаще сильнее влияет на чиновников, чем закон", - написал Федоров.

Также министр прокомментировал отмену парламентом справки о несудимости для регистрации кандидатов в депутаты.

"Верховная Рада отменила справку о несудимости для регистрации кандидатов в депутаты на местные выборы. Эта справка — лишнее нагромождение и усложнение процесса... Такие рудименты нужно искоренять максимально из нашей с вами жизни. Бегать должны данные, а не люди", - отметил Федоров.

Напомним, в апреле Кабмин принял постановление о реализации экспериментального проекта отображения паспортной информации в мобильном приложении "Дія". Нововведение позволяет использовать на территории Украины паспорт в смартфоне вместо ID-карты и биометрического загранпаспорта.