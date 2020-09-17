КСУ признал неконституционными некоторые нормы закона о НАБУ

Верховная Рада должна безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением.

КСУ признал неконституционными некоторые нормы закона о НАБУ
Фото: Вікторія Матола

Большая палата Конституционного Суда Украины 16 сентября признала отдельные положения закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014 года неконституционными.

Об этом информирует

отдел коммуникаций КСУ.

Отмечается, что ранее 50 народных депутатов обратились в КСУ с просьбой проверить отдельные положения закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" на соответствие Конституции.

"По результатам рассмотрения указанного дела Конституционным Судом Украины принято решение, которым отдельные положения Закона признаны не соответствующими Основному закону Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение касается норм о наделении президента Украины полномочиями образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора Бюро, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, его операционной и институциональной независимости и утверждать Положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

Кроме того, КСУ закрыл конституционное производство по делу о проверке на соответствие Конституции абзаца первого части первой статьи 1 Закона в части определения НАБУ как "государственного правоохранительного органа".

КСУ также указал, что Верховная Рада должна безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением.

"Положения Закона, признанные неконституционными, утрачивают силу через три месяца со дня принятия Конституционным Судом Украины решения", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 августа КСУ признал неконституционным Указ президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко подписанием указа о назначении Сытника в 2015 году превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет Министров.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным и обратили внимание на то, что решение было принято в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине", в том числе и в отношении принятия решений КСУ.

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