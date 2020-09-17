Комитет Рады рекомендует возобновить выдачу "пакетов малыша"

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту возобновить выдачу "пакетов малыша".

Об этом сообщила заместитель главы комитета Евгения Кравчук в Фейсбуке.

Она отметила, что Комитет рекомендовал принять законопроект № 3006 за основу. Завтра он будет рассмотрен в сессионном зале.

Пакету малыша уже исполнилось три года. Как и его адресаты, он рос и менялся. Сейчас он состоит преимущественно именно из товаров украинского производства, только 10% - иностранные поставки. Это, действительно, качественные вещи, заботливо подобранные для маленьких украинцев нашими специалистами и экспертами ООН . Сейчас «пакет» приостановили, чтобы ввести монетизацию, но, к сожалению, молодые родители не только не получили всем известную коробку с подарками от государства, но и средств. Как писали мне в личные сообщения и в комментариях новоиспеченные мамочки и папочки, монетизация для них вылилась в 8-ми часовые очереди и кучу ксерокопий. К тому же, необходимо после этого обратиться в банк для получения специальной карточки ", - пояснила Кравчук.

Кроме того, она отметила, что проблемой является присоединение к публичному договору с государством магазинов, где можно тратить средства с этой карты, особенно в сельской местности.

"Государство должно быть удобным, прежде всего, для людей, а не для чиновников. Пакет малыша - это помощь здесь и сейчас, уже в роддоме. В следующем году, когда заработает соответствующий раздел Действия, надеюсь, добавим и возможность выбора между пакетом и целевыми средствами", - добавила Кравчук.

Напомним, с 1 сентября изменились правила получения "пакета малыша". Вместо него будет предоставляться денежная компенсация в размере 5 тыс. гривен. Средства должны быть потрачены в течение года со дня их зачисления на счет.

Родители новорожденных получают "пакеты малыша" с сентября 2018 года. Они содержат 25 вещей, которые необходимы малышам и мамам сразу после рождения.