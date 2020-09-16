В Умань из-за Рош ха-Шана прибыло более полутысячи полицейских из 20 областей

Основная задача правоохранителей - обеспечить порядок в местах проживания и пребывания паломников-хасидов.

Более 560 сотрудников полиции из 20 областей Украины прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош ха-Шана.

Об этом информирует пресс-служба полиции Черкасской области.

В состав сводного отряда вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации.

Основной задачей правоохранителей является обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов.

Начальник полиции Черкасской области Михаил Куратченко также акцентировал внимание на соблюдении дисциплины, законности и личной безопасности во время несения службы в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Напомним, на время паломничества хасидов в Умань в городе с 15 по 21 сентября усилили карантин. В районе паломничества обустроили КПП, запрещены массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории.

В начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральные власти не допустить приезда хасидов в Умань, поскольку это может ухудшить эпидситуацию в стране. Он призвал вмешаться в ситуацию президента. Правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана.

Несмотря на это, в Украину пытаются попасть тысячи хасидов-паломников.

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