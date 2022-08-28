Війська РФ не припиняють масований обстріл на межі Луганської та Донецької областей — Гайдай

Загарбники відступили за шістьма напрямками.

Війська РФ не припиняють масований обстріл населених пунктів та укріплень українських захисників на межі Луганської та Донецької областей ані на день. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він також додав, що російські загарбники вчора, 27 серпня, відступили за шістьма напрямками.

За словами голови ОВА, основні зусилля війська РФ зосередили на бахмутському напрямку, куди і намагаються прорватися із декількох міст та сіл Луганщини.

Зокрема, вчора окупанти намагалися пробити оборону українських військових у шістьох різних місцях. Двічі організовували штурм за підтримки авіації. Однак ЗСУ вдалося зупинити кожен із цих наступів і відкинути загарбників.

Літаки РФ завдали авіаударів поблизу чотирьох населених пунктів. Лише за минулу ніч було зафіксовано 17 ворожих артилерійських обстрілів. У п’ятьох випадках окупанти використовували установки залпового вогню, чотири рази до атак долучалися танки.

Також Гайдай розповів, що окупантам Лисичанська не актуальний розвиток шахт та НПЗ.

«Окупаційній «владі» не цікаве відновлення та подальший розвиток шахт та нафтопереробного заводу, потрібен лише адмінресурс. Тому і пропонують оплачувану роботу для чиновників, юристів, банкірів, економістів, бухгалтерів. Із робочих спеціальностей в місті актуальні водії і будівельники», - написав голова ОВА.

За його словами, загарбники вже визначилися із майбутнім вугледобувної галузі на окупованих у 2014 році територіях, де майже всіх шахтарів відрядили на фронт.

«Скоріше за все, таке майбутнє чекає й Лисичанськ», - додав Гайдай.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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