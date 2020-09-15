РоSSийские десантники прибыли в Беларусь

Они будут участвовать в совместных белорусско-роSSийских учениях "Славянское братство-2020".

Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил РоSSийской Федерации завершили передислокацию на полигон в Бресте (Беларусь).

РоSSийские военные будут участвовать в совместных белорусско-роSSийских тактических учениях "Славянское братство-2020", информирует пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

"От Вооруженных Сил Республики Беларусь в учениях принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций. Всего в практических действиях будет задействовано до 1500 военнослужащих, более 150 единиц авиационной боевой и специальной техники. После завершения учений роSSийские военнослужащие вернутся на родину", - уверяют в белорусском Минобороны.

Активная фаза учений с практическим выполнением задач на полигоне Брестский, в Брестском районе и на участке реки Мухавец пройдет с 21 по 23 сентября.

"Военнослужащие двух стран отработают совместные действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом, обменяются опытом организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач", - отмечается в сообщении.