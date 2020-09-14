ГБР: Богдан на допросе не предоставил доказательств договоренностей украинских должностных лиц с властями РФ

Экс-глава ОПУ сообщил, что озвученные в интервью данные ему стали известны из СМИ.

В Государственном бюро расследований допросили экс-главу Офиса президента Андрея Богдана относительно известных ему обстоятельств возможных контактов украинских должностных лиц с роSSийскими органами власти, о которых он ранее сообщил в своем интервью.

Об этом сообщили на странице Госбюро расследований в Facebook.

Богдан заявил, что не имеет доказательств информации о возможных контактах представителей власти Украины и роSSийских органов власти.

"На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - заявили в ГБР.

Отмечается, что целью допроса в качестве свидетеля было выяснение имеющихся у Богдана достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства.

Напомним, что 10 сентября ГБР вызвало Богдана на допрос. Экс-главу ОП приглашали в качестве свидетеля "для проверки озвученных им фактов", которые он рассказал в интервью Гордону.

В интервью Богдан говорил, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности между Украиной и Россией о совместных уступках. По его словам, этот план якобы был составлен по итогам переговоров нынешнего главы ОП Андрея Ермака с роSSийской стороной.

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб многократно встречал упоминание о нем. В нем или 12, или 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам - корабли, вы нам - воду в Крым; мы вам - пленных, вы нам - прямое авиасообщение; мы вам - $3 млрд по решению суда, а вы нам - что-то ", - сказал он.

Богдан также рассказывал, что власти Украины рассчитывают на то, что РоSSия "выплатит многомиллионные компенсации" за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

Богдан был одним из первых кадровых назначений Зеленского. До назначения в Администрацию (позднее - Офис) президента Богдан был адвокатом олигарха Игоря Коломойского.

11 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Богдана с должности главы ОП. Новым главой ОП стал Андрей Ермак, ранее бывший помощником Зеленского.

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