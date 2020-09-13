Украина передаст в суд в Гааге новые доказательства военных преступлений РоSSии

В предыдущем сообщении в офис прокурора МУС речь шла о внесудебных казнях украинских военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево.

Украина передаст в суд в Гааге новые доказательства военных преступлений РоSSии
Гюндуз Мамедов
Фото: 368.media

Офис Генпрокурора Украины вскоре передаст Офису прокурора Международного уголовного суда в Гааге новые факты нарушений роSSийским военным руководством договоренностей относительно "зеленого коридора" для выхода украинских сил под Иловайском.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"По Иловайску в ближайшее время передадим в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения роSSийскими военными военных преступлений. В частности, новые факты нарушений роSSийским военным руководством договоренностей относительно "зеленого коридора" для выхода украинских сил под Иловайском", - сказал Мамедов.

Он отметил, что в предыдущем сообщении в офис прокурора МУС речь шла о внесудебных казнях украинских военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево.

"Также в нем освещалась практика ведения Россией боевых действий "чужими руками", то есть привлечения к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований", - добавил Мамедов.

Напомним, согласно выводам экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске, является военная агрессия ВС РФ.

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