Украина передаст в суд в Гааге новые доказательства военных преступлений РоSSии

В предыдущем сообщении в офис прокурора МУС речь шла о внесудебных казнях украинских военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево.

Офис Генпрокурора Украины вскоре передаст Офису прокурора Международного уголовного суда в Гааге новые факты нарушений роSSийским военным руководством договоренностей относительно "зеленого коридора" для выхода украинских сил под Иловайском.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"По Иловайску в ближайшее время передадим в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения роSSийскими военными военных преступлений. В частности, новые факты нарушений роSSийским военным руководством договоренностей относительно "зеленого коридора" для выхода украинских сил под Иловайском", - сказал Мамедов.

Он отметил, что в предыдущем сообщении в офис прокурора МУС речь шла о внесудебных казнях украинских военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево.

"Также в нем освещалась практика ведения Россией боевых действий "чужими руками", то есть привлечения к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований", - добавил Мамедов.