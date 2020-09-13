Украина передаст в суд в Гааге новые доказательства военных преступлений РоSSии
В предыдущем сообщении в офис прокурора МУС речь шла о внесудебных казнях украинских военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево.
Офис Генпрокурора Украины вскоре передаст Офису прокурора Международного уголовного суда в Гааге новые факты нарушений роSSийским военным руководством договоренностей относительно "зеленого коридора" для выхода украинских сил под Иловайском.
Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.
"По Иловайску в ближайшее время передадим в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения роSSийскими военными военных преступлений. В частности, новые факты нарушений роSSийским военным руководством договоренностей относительно "зеленого коридора" для выхода украинских сил под Иловайском", - сказал Мамедов.
Он отметил, что в предыдущем сообщении в офис прокурора МУС речь шла о внесудебных казнях украинских военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево.
"Также в нем освещалась практика ведения Россией боевых действий "чужими руками", то есть привлечения к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований", - добавил Мамедов.
Напомним, согласно выводам экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске, является военная агрессия ВС РФ.