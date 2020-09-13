Истребители Британии перехватили два роSSийских самолета у берегов Шотландии

Их идентифицировали как самолеты морской разведки и противолодочной обороны.

Истребители военно-воздушных сил Великобритании Typhoons перехватили два роSSийских самолета у берегов Шотландии. Об этом сообщили в Минобороны страны, передает Independent.

По их данным, истребители начали действовать после того, как роSSийские Ту-142 вошли в контролируемую Соединенным Королевством зону международного воздушного пространства.

В Минобороны отметили, что роSSийские самолеты идентифицировали как самолеты морской разведки и противолодочной обороны.

Ранее в НАТО сообщили, что их самолеты в 2019 году перехватывали роSSийскую авиацию в европейском воздушном пространстве почти 300 раз.

Напомним, в прошлом году Финляндия подняла истребители из-за роSSийских военных самолетов над Балтикой.