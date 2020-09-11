На Ивано-Франковщине поймали на взятке семерых директоров лесхозов

Фигурантам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Ивано-Франковской области сотрудники Нацполиции задержали семерых директоров госпредприятий лесного хозяйства при попытке дать взятку правоохранителю.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"По данным следствия, должностные лица обратились к полицейскому с предложением ежемесячно предоставлять ему денежное вознаграждение за выявление административных и уголовных правонарушений. Задержаны при предоставлении 7 тыс. долларов неправомерной выгоды начальнику отдела Управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области ДВР Нацполиции", - говорится в сообщении.

Против директоров лесхозов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 369 УК Украины - "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Им готовят сообщение о подозрении, а также ходатайство об избрании меры пресечения и отстранения от должностей.

Фигурантам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Напомним, 3 сентября Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника оперативного управления Главного управления ДФС в Тернопольской области.